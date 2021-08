Musik, Theater, Märkte : Zehn Tipps fürs Wochenende in NRW

Eine volle Innenstadt wie beim Ratingen Festival 2019 wird es in diesem Jahr nicht geben - aber trotzdem findet das Fest in abgeänderter Form statt. Foto: dpa/Wolfgang Kumm

Düsseldorf In vielen Städten in NRW sind wieder Veranstaltungen möglich. Am kommenden Wochenende können Sie sich auf den CSD in Köln, Theater in Wuppertal, Kunst in Oberhausen und Märkte und Messen freuen.