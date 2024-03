Geheimtipps für Festival-Liebhaber Die besten kleinen Festivals in NRW

Im Siegerland in Netphen-Deuz findet vom 30. Mai bis 1. Juni 2024 das Freak Valley Festival statt. Das Festival, das mit dem Slogan „No fillers just killers“ wirbt, bietet Bands aus den Stilrichtungen Stoner, Psychedelic und Blues Rock eine Bühne. Da es mit rund 2500 Besuchern recht klein ist, sind die Karten immer schnell vergriffen - wie auch in diesem Jahr.