ADAC-Ranking Das sind die 16 besten Campingplätze in NRW

12. Eifel-Camp Freilinger See

Der Campingplatz liegt am Freilinger See, der eingebettet ist in die schöne Landschaft der Eifel. Der See zeichnet sich durch hohe Wasserqualität aus. Neben Stellplätzen in verschiedenen Komfortklassen können auch Campinghütten, Eifellodges oder Naturwagen gemietet werden. Die Anlage bietet viele sportliche Freizeitanlagen.

Besonderheiten