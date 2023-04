Burgen und Baumhäuser Das sind die 10 schönsten Jugendherbergen in NRW

Gemünd Vogelsang, Eifel

Was die Jugendherberge so besonders macht? Die Lage, die Aussicht, die Ausstattung. Unmittelbar am Waldrand am Eifelsteig und Wildnistrail liegt die 2020 eröffnete Jugendherberge am Standort der alten Jugendherberge Schleiden-Gemünd. Durch die großen Fensterflächen haben Gäste einen wunderbaren Panoramablick auf den Nationalpark Eifel. Die Zimmer sind modern ausgestattet. Was die Jugendherberge außerdem besonders macht, ist der geschichtsträchtige Ort. Die Anlage der ehemaligen NS-Ordensburg Vogelsang ist heute ein Lern- und kultureller Veranstaltungsort. Es werden Programme rund um die Themen Toleranz, Respekt und Prävention angeboten.