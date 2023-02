Teures Freizeitvergnügen So teuer sind Tickets für Freizeitparks in der Region

Das Toverland, gut 20 Kilometer hinter der deutschen Grenze in den Niederlanden, hat viele unterschiedliche Ticketpreise, die je nach Jahreszeit (bis oder ab 1. April), Körpergröße und Öffnungszeiten am jeweiligen Tag variieren. An einem Tag in der Hauptsaison ab April, an dem der Freizeitpark bis 19 Uhr geöffnet hat, kostet eine Tageskarte für Menschen ab 1,40 Metern Körpergröße an der Tageskasse 31 Euro.

Rabatte gibt es bei frühen Buchungen, für Menschen ab 60 oder mit Behinderungen sowie für Schwangere. Kinder unter 90 Zentimeter Körpergröße und Geburtstagskinder jeden Alters haben freien Eintritt.

Wann welcher Preis für welche Personengruppe gilt, kann hier eingesehen werden.