Volksfest in Herne Cranger Kirmes vor dem Start mit Klassikern und Neuheiten

Die Cranger Kirmes in Herne geht am kommenden Donnerstag zum 540. Mal an den Start und hat laut Veranstaltern wieder viele Attraktionen in petto. Auf dem XL-Areal am Rhein-Herne-Kanal werde die größte Familienkirmes in Deutschland und das größte Volksfest in Nordrhein-Westfalen mit dem Slogan „Größer als Du denkst!“ gefeiert, kündigte das Stadtmarketing Herne an.