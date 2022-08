Eröffnung und Abschluss : Wann das Feuerwerk auf der Cranger Kirmes stattfindet

Herne Auf 111.000 Quadratmetern Fläche haben mehr als 500 Schausteller ihre Buden, Karussells und Autoscooter aufgebaut. In diesem Jahr soll es wieder ein Eröffnungs- und ein Abschlussfeuerwerk geben.

Den Start der Cranger Kirmes feiern die Veranstalter wieder mit einem bunten Feuerwerk . Am Freitag, 5. August, werden um 22.30 Uhr die Raketen abgeschossen.

Mit dem Abschlussfeuerwerk verabschieden sich die Veranstalter am Sonntag, 14. August, ebenfalls ab 22.30 Uhr. Beide Male findet das Feuerwerk am Kirmesplatz am Rhein-Herne-Kanal statt.