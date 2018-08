Cranger Kirmes 2018 - Programm: Diese Events erwarten Sie in Herne

6. August

ganztägig: "Charity Day" mit Karaoke im Biergarten

Der Karaoke-Biergarten singt für das Kinderhospiz Arche Noah in Gelsenkirchen. Pro gesungenem Lied gehen 20 Euro an das Kinderhospiz.

ab 19 Uhr: "Engagiert in Herne"

"Engagiert in Herne" ist laut Veranstaltern ein Dankeschön an rund 1000 Ehrenamtliche. Ein Programm mit Musik und Akrobatik sowie einer Auszeichnung der originellsten Fußgruppen und Festwagen des Umzugs. Außerdem wird der Sieger des Cranger-Kirmes-Cups gekürt. Besucher sind willkommen, außerhalb des reservierten Bereichs stehen freie Plätze zur Verfügung. Moderator der Veranstaltung ist Werner Hansch.