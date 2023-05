Von Flachsmarkt bis Gartenfestival Diese Veranstaltungen locken im Sommer auf Burgen und Schlösser

Wegen ihrer meist malerischen Kulisse eignen sich Burgen und Schlösser besonders, um dort Feste zu feiern. Auch in Nordrhein-Westfalen gibt es zahlreiche historische Gemäuer, in denen Festivals oder Märkte stattfinden. Besonders beliebt sind Handwerkskunst, Konzerte und Kulturveranstaltungen. Aber auch Kinder kommen in der Regel nicht zu kurz. Acht Veranstaltungstipps für diesen Sommer.