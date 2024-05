Schwimmen im Sommer Die schönsten Badeseen in NRW

Badeseen in NRW – Tipp 28: Fühlinger See in Köln

Die Landschaft im Norden von Köln umfasst mehrere Seen (auch eine Regattastrecke), aber nur einer ist mit einem Strandbad versehen. Dort wiederum findet man großzügige Liegewiesen. Auch ein Biergarten verwöhnt die Besucher. Sportler haben einige Möglichkeiten: Baden, Tischtennis, Beachvolleyball, Tauchen erlaubt. Für Kinder gibt es ein flaches Ufer, eine Nichtschwimmerzone und einen Spielplatz.

Zusätzlich zum Blackfoot Beach gibt es zwei neue Badestellen am Fühlinger See. Die Badestellen, an denen das Schwimmen kostenlos ist, befinden sich an See 1 und See 7. Bojenketten kennzeichnen den zulässigen Badebereich im Wasser, die Einstiege am Ufer sind durch Schilder gekennzeichnet. An den neuen Badestellen ist das Schwimmen ab sofort möglich – allerdings ausdrücklich auf eigene Gefahr.



Öffnungszeiten: Die Öffnungszeiten am Blackfoot Beach sind vom 1. Mai bis 30. September täglich von 10 bis 20 Uhr.



Preise: Für den Eintritt (Blackfoot Beach) zahlen Erwachsene 6,30 Euro, Jugendliche (bis 17 Jahre) 4,20 Euro, Kinder (bis 5 Jahre) 1 Euro.



Telefon: 0221 16881810