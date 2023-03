Ausflugstipps Ausflüge in NRW – so schön ist Nordrhein-Westfalen

Statt Erlebnis- und Freizeitparks können Sie an Regentagen auch ein Museum in NRW besuchen. Für Kinder eignen sich beispielsweise sich das Explorado Kindermuseum in Duisburg oder das Schokoladenmuseum in Köln. Das Explorado ist eines der größten Kindermuseen in Deutschland und vermittelt vier- bis zwölfjährigen Kindern spielerisch die Phänomene des Alltags. In diesem Museum geht es ums Mitmachen, Entdecken und Begreifen. Das Schokoladenmuseum Köln bietet spezielle Touren für Familien und Kinder an, bei denen Schokoladenliebhaber alles über die Herstellung von Schokolade von der Kakaobohne bis zum Schokobrunnen erfahren.