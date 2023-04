Besondere Unterkünfte Burgen und Baumhäuser – so schön sind die Jugendherbergen in NRW

Die einfachen Herbergen sind noch immer auf Gruppenreisen ausgerichtet. So manch eine Unterkunft ist spezialisiert auf Chöre und Musikgruppen. Ausgestattet mit der entsprechenden Technik und Instrumenten finden diese Gruppen ideale Probebedingungen vor. Aber es ist vor allem die Akustik, die die Musikerherzen zum schwingen bringen. So sollen die Probenräume in den alten Mauern der Burg Blankenberg sollen eine unvergleichliche Akustik haben.