Ausflüge für die ganze Familie Diese Bauernhöfe in NRW sind einen Besuch wert

Ein Ausflug auf den Bauernhof – was ein wenig nach Bullerbü und Astrid Lindgren klingt, ist besonders für Kinder, die in der Stadt groß werden, oft eine große Freude. Sogenannte Erlebnisbauernhöfe bieten heute deshalb auch immer mehr Kurse, Rundgänge und Führungen an. Einige offerieren so viele Aktivitäten, dass sich auch ein zweiter und dritter Besuch lohnen. Wir stellen sieben Bauernhöfe in der Region vor, die sich hervorragend für einen Ausflug ins Grüne eignen.