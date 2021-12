Neuer Sponsor ab 2022 : Oberhausener „König Pilsener Arena“ bekommt einen neuen Namen

Die rot beleuchtete König Pilsener Arena in Oberhausen bei der Aktion „Night of Light 2020“. (Archivfoto) Foto: Kerstin Bögeholz

Oberhausen Seit der Eröffnung 1996 war die Arena Oberhausen am Centro als „Köpi-Arena“ bekannt. Mit dem Jahreswechsel wird sich die offizielle Bezeichnung ändern, die Biermarke soll aber weiter Partner bleiben.

Die Veranstaltungshalle Arena Oberhausen bekommt einen neuen Namenssponsor. Ab dem neuen Jahr heißt sie dann nicht mehr König-Pilsener-Arena, sondern Rudolf Weber-Arena, wie das Arena-Management am Donnerstag in Oberhausen mitteilte. Rudolf Weber ist der Name eines familiengeführten Gebäudereinigungsunternehmens mit Sitz in Essen, das laut der Mitteilung rund 4100 Menschen in 5 Bundesländern beschäftigt.