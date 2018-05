Hattingen: Feuerwehr-Chef findet seinen Sohn am Unfallort

Hattingen Auf Facebook berichtet der 51-Jährige von dem wohl schwierigsten Einsatz seines Lebens.

Die Nachricht erreicht Frank Schacht mitten in der Nacht: Verkehrsunfall, mehrere Verletzte, Personen noch im Fahrzeug. Der Feuerwehrmann zieht sich an - noch geht er von einem Einsatz aus, wie er ihn schon oft erlebt hat. Doch dann klingelt das Handy seiner Frau, und ein Freund der Söhne stammelt etwas von einem Unfall.

Der 51-Jährige ist einer von 99.000 haupt- und ehrenamtlichen Feuerwehrleuten in NRW. Er leitet die Feuerwehr in Ennepetal und ist in seinem Wohnort Hattingen in der Freiwilligen Feuerwehr. Er ist es gewohnt, nachts zu einem Verkehrsunfall gerufen zu werden. Dafür wurde er ausgebildet, er hat es schon viele Male gemacht. Aber Schacht ist auch Vater und Ehemann. "Seit Jahrzehnten habe ich vor nichts mehr Angst: Gott, lass mich niemals meine eigene Familie retten müssen." An diesem Sonntag tritt genau das ein.