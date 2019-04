Missbrauch in Lügde : Respekt für die Opfer

Meinung Die Grünen zweifeln an der Glaubwürdigkeit von Herbert Reul, die SPD fordert seinen Rücktritt. Armin Laschet hält sich bei dem Thema bisher zurück – dabei wäre Wertschätzung für die Opfer das Mindeste.

Es macht fassungslos, wie liederlich im Verdachtsfall der Kindervergewaltigungen in Lügde ermittelt wird. Die jüngste Panne: Ein Unternehmer findet bei Abrissarbeiten auf der Parzelle des Hauptverdächtigen weitere CDs und Disketten. Dabei spricht die Polizei in Bielefeld von vier Datenträgern, die in Hohlräumen gefunden wurden, der Abbruchunternehmer aber von fünf. Auch den Fundort will er nicht bestätigen. Kein Wunder, dass die Grünen an der Glaubwürdigkeit von Innenminister Herbert Reul (CDU) zweifeln und die SPD seinen Rücktritt fordert – Reul hatte umfassende Aufklärung versprochen.