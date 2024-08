Nach Fälschungsvorwürfen AfD-Politiker Klaus Esser legt weitere Ämter nieder

Seine Ämter als stellvertretener Landes- und Fraktionschef hatte der Dürener Abgeordnete an diesem Mittwoch niedergelegt. Grund sind die durch RP-Recherchen öffentlich gewordenen Vorwürfe, er habe große Teile seiner Biografie gefälscht. Esser bestreitet diese und sieht sich als Opfer einer Intrige. Mit seinem Rückzug wolle er Schaden von Partei und Fraktion abwenden, betonte Esser in dieser Woche. Seine Arbeit im Landtag wolle er aber „seriös und im Sinne der Partei“ fortsetzen. Die Mandate als Mitglied des Landtages und des Kreistages will Esser behalten.