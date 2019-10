Säugling in Essen verletzt : Täter stehlen Geldbörse und reißen Kinderwagen um – Baby fällt auf Boden

Essen Die Täter haben derart zugegriffen, dass der Kinderwagen samt Baby umgekippt ist. Der Säugling musste mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht werden. Die Mutter bemerkte erst später, dass ihre Geldbörse fehlte.

Bei einem Diebstahl in Essen ist am Montagabend ein sieben Monate alter Säugling verletzt worden, als er aus einem Kinderwagen fiel. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, sollen die Täter derart fest nach einer Geldbörse an dem Kinderwagen gegriffen haben, dass dieser umkippte. Das Baby fiel auf den Boden und wurde leicht verletzt. Es kam mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus.