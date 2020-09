Eltern-Kritik am Kinderbonus : „Die 300 Euro sind nur ein Tropfen auf den heißen Stein“

Düsseldorf Seit dieser Woche wird der Kinderbonus zur Unterstützung von Familien in der Corona-Krise ausgezahlt. Das Geld hätte man besser investieren können, findet Önder Balkaya, Zweifach-Papa aus Leichlingen. Ein Ich-Protokoll.

Die 300 Euro Kinderbonus, die es jetzt vom Staat gibt, reichen natürlich überhaupt nicht – sie gleichen die Ausfälle, zu denen es zwangsläufig im Lockdown kam, nicht aus. Insofern ist der Bonus nur ein Tropfen auf den heißen Stein. Und er ist außerdem auch noch das falsche Mittel: Mir wäre es lieber gewesen, und so geht es vielen Familien in meinem Umfeld, wenn das Geld investiert worden wäre. In eine bessere Ausstattung der Schulen, in Konzepte, wie man mit Situationen wie diesen umgeht, in die Fortbildung von Lehrern, in die Digitalisierung, in vernünftige Lüftungssysteme in den Schulen – in Maßnahmen halt, die langfristig wirken und die den Kindern dann auch wirklich langfristig zugutekommen. Man hätte sich besser rüsten müssen, auch für einen möglichen zweiten Lockdown. Sollte der kommen, und das über Wochen, werden sich das viele Eltern beruflich nicht wirklich leisten können. Zumal viele jetzt schon ihre Urlaubstage verbraucht haben.