Ascheberg: Einjährige schwebt nach Unfall in Lebensgefahr

Ascheberg

Fünf Menschen sind bei einem Frontalzusammenstoß zweier Autos im Kreis Coesfeld schwer verletzt worden. Zwei Kinder und eine Jugendliche waren nach der Kollision am Dienstagabend zunächst in Lebensgefahr, teilte die Polizei mit. Bei zwei der drei Unfallopfer habe sich die Lage gestern stabilisiert. Eine Einjährige kämpfe noch um ihr Leben. Nach Polizeiangaben war eine 38-Jährige mit ihren ein und sieben Jahre alten Töchtern auf der B 54 bei Ascheberg unterwegs. Dabei geriet sie mit ihrem Auto aus zunächst ungeklärter Ursache in den Gegenverkehr. Dort kam ihr ein Wagen entgegen. Im selben Moment bemerkte die 38-Jährige ihren Fehler und lenkte nach rechts, so dass beide Autos frontal zusammenstießen.