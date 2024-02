Einigung beim Transparenzgesetz für Kliniken Das Duell der Gesundheitsminister

Sie kennen sich seit Jahren und erkennen sich als Gesundheitsexperten an. Zugleich sind sie politische Gegner und könnten vom Lebensstil her unterschiedlicher nicht sein. Der eine ist ein Asket, der andere ein Genussmensch. Der eine ist Medizinprofessor und war in Harvard, der andere ist Maschinenschlosser und kennt die Nöte vor Ort. Monate lang lieferten sich Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) und NRW-Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann (CDU) einen erbitterten Streit um die Zukunft der deutschen Krankenhausversorgung.