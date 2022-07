Aufatmen bei Patienten : Verdi einigt sich mit Uni-Kliniken – Streik endet

Der Streik traf Patienten in der Corona-Pandemie hart. Foto: dpa/Robert Michael

Düsseldorf Patienten können aufatmen: Die Gewerkschaft Verdi und die sechs Unikliniken in NRW einigen sich auf Entlastungen für Pflegekräfte. Es gibt bis zu 18 zusätzliche freie Tage im Jahr. Bereits am Mittwoch soll der Betrieb in den Kliniken wieder ausgeweitet werden.