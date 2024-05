Gewalt gegen Obdachlose „Ich bin im Waldthausenpark und man hat mich hier angezündet“

23 Jahre ist es her, dass ein fremder Mann versucht hat, Janita-Marja Juvonen anzuzünden. Über den Vorfall hat sie bis heute nie im Detail gesprochen. Ihre Stimme ist ruhig und fest, als sie erzählt, doch die Härchen an ihren Armen stellen sich auf und sie rutscht auf ihrem Sessel hin und her. Ihr ganzer Körper scheint zu schreien: Hauptsache weg von hier. „Man hat versucht, mich umzubringen. Das macht etwas mit einem“, sagt sie bestimmt, während sie ohne zu blinzeln Blickkontakt hält.