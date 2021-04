Impfaffäre bei Duisport : Duisburgs Hafenchef Staake bleibt trotz Impfskandal im Amt

Duisburg Der 67-jährige Top-Manager hatte sich im Januar über eine Seilschaft einen Impftermin besorgt, als eigentlich über 80-Jährige und Pfleger dran waren. Eine Sonderprüfung soll nun alle Vorwürfe prüfen.

Obwohl Erich Staake, Chef des Duisburger Hafens, massiv in die Kritik gekommen ist, weil der 67-Jährige sich über persönliche Beziehungen schon am 13. Januar gegen Corona hatte impfen lassen, muss er die Leitung einer der wichtigsten Beteiligungen des Landes NRW erst einmal nicht abgeben. Das gab das Gremium am Montagabend bekannt. Das Gremium verurteilte sein Verhalten aber „aus moralischen Gründen“, heißt es in einer einstimmig verabschiedeten Erklärung. Zwei Drittel der Anteile gehören dem Land NRW, ein Drittel der Stadt Duisburg, die auf einen Rauswurf von Staake gedrängt hatte.