Angespannter Markt in Düsseldorf : Was tun gegen die Wohnungsnot?

Düsseldorf Die Aktivisten vom „Bündnis für bezahlbares Wohnen“ fordern eine neue Wohnungspolitik. Sie wenden sich gegen Investoren, die vornehmlich im Hochpreis-Sektor unterwegs sind.

Entsprechend voll ist das Kirchenschiff der Christuskirche auf der Kruppstraße, in der sich das Bündnis vor Kurzem getroffen hat. „Eigentlich ist alles schon bekannt“, beginnt der Düsseldorfer Hochschulprofessors Reinhold Knopp sein Impulsreferat. Ein kleiner geschichtlicher Abriss beleuchtet: Wohnungsnot ist nichts Neues. Die Abhandlung des deutschen Philosophen Friedrich Engels „Zur Wohnungsfrage“ von 1872, die Aktionen der Wohnungsnot e.V. in den 1970ern und Wohnungsbesetzungen in den 1980ern – alle bezeugen die lange Geschichte des Themas. Mit der inzwischen privatisierten LEG Immobiliengesellschaft gibt Knopp ein konkretes Beispiel für den Mietenanstieg: „Die Mieten in Hassels hat die LEG um 60 Prozent erhöht und so schlagartig auf das Oberkasseler Niveau angehoben.“ Solche Entwicklungen, so der Hochschuldozent, würden zur Teilung der Gesellschaft in Gewinner und Verlierer sowie zum Abstieg des Mittelstandes beitragen.