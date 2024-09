Dönerläden in Düsseldorf Das sagen türkische Gastronomen zum „Döner-Tüv“

Der Dönerspieß dreht sich und das Hühnerfleisch brutzelt im Restaurant „Anadolu“ am Düsseldorfer Graf-Adolf-Platz. Inhaber Salih Bostanci hat sich während der vergangenen 35 Jahre eine treue Stammkundschaft aufgebaut. Es ist ein geschäftiges Viertel, in dem er seine Gastronomie betreibt. Fast jeder zweite seiner Gäste bestellt während der Mittagspause einen Hähnchendöner. Doch wie lange wird Bostanci seinen Döner überhaupt noch Döner nennen dürfen? Oder muss es bald Drehspieß heißen? Grund ist ein Antrag aus der Türkei an die Europäische Kommission, den Döner namensrechtlich schützen zu lassen.