Erzieher in Düsseldorf „Wie eine große Familie aus vielen Nationen“

Wenn sie von „ihren“ Kindern sprechen, dann hellen sich die Mienen von Jill Dorst und Amal Bouchtat regelrecht auf. Kinder in diesem Alter seien halt offen und ehrlich. Das mache das Zusammensein mit ihnen so einfach. Auch wenn es an Tagen, an denen man nicht hinausgehen kann und man in der Gruppe bleiben muss, so laut ist, dass einem abends schon mal die Ohren klingeln. Dafür freuen sich die Kinder aber wieder unbändig, wenn sie einen am nächsten Morgen bereits auf dem Parkplatz entdecken. Man erfahre jeden Tag „Dankbarkeit und Wertschätzung“. Von den Kindern, aber vor allem auch von den Eltern. Die zeigten ihnen sehr deutlich, wie wichtig und verantwortungsvoll sie die Arbeit sehen.