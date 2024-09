Wenn Patienten und Angehörige ausrasten Drohen, Spucken, Kratzen: Immer mehr Gewalt gegen Ärzte in NRW

Ärzte heilen, helfen, retten Leben. Dennoch erleben sie und ihre Mitarbeiter zunehmend Gewalt in den Praxen. „Beleidigungen, Bedrohungen, Belästigungen gehören für viele Praxisteams inzwischen zum Arbeitsalltag“, erklärte die Kassenärztliche Vereinigung Westfalen-Lippe (KVWL) am Montag. Sie stellte Ergebnisse einer Blitzumfrage vor: „Diese sind alarmierend.“ Danach gab ein Viertel der 760 Umfrage-Teilnehmer an, dass sie aufgrund verbaler oder körperlicher Gewalt schon einmal darüber nachgedacht haben, ihre Praxis aufzugeben. Fast 20 Prozent gaben an, dass sie aufgrund von Gewalterfahrungen nicht genügend Praxispersonal finden.