Justiz : Kontaktverbote auf der Kippe?

Noch kontrolliert das Ordnungsamt auf der Grundlage von Corona-Verordnungen. Vielleicht müssen daraus demnächst Gesetze werden. Foto: dpa

Dortmund Nachdem das Amtsgericht Dortmund drei Männer freigesprochen hat, die im Frühjahr gegen Corona-Regeln verstoßen haben, ist die Irritation groß.

Als „Dammbruch“ wird es in einschlägigen Foren bereits gefeiert, als „Entscheidung mit bundesweiter Signalwirkung“ und als „dicke Klatsche für die Bundesbehörden“ – dabei ist das Urteil des Dortmunder Amtsgerichts noch gar nicht rechtskräftig. Aufsehen aber erregt es allemal, in seiner Form nämlich ist es bislang einzigartig: Drei Männer, die während des ersten Lockdowns im Frühjahr gegen das Kontaktverbot verstoßen hatten, sind am Montag freigesprochen worden.

200 Euro Bußgeld hätten zwei Dortmunder und ein Chemnitzer jeweils zahlen sollen, weil sie sich Anfang April zusammen in der Öffentlichkeit aufgehalten haben – erlaubt war laut damaliger Coronaschutz-Verordnung lediglich das Treffen von zwei Personen. Die Männer gingen juristisch dagegen vor – und bekamen recht: Ein derart gravierender Grundrechtseingriff bedürfe aber eines förmlichen Gesetzes durch das Parlament, befand das Amtsgericht Dortmund, eine Verordnung durch die Regierung reiche nicht.

Der Vorstoß geht in eine Richtung, die auch auf politischer Ebene vehement diskutiert wird. So fordert die FDP im Bundestag seit Monaten mehr Mitspracherecht für das Parlament in Sachen Coronaschutz und kritisiert, dass auf Länderebene lieber zu viele Verordungen erlassen werden als zu wenige. Von einer „Verordnungsinflation“ sprach FPD-Fraktionsgeschäftsführer Marco Buschmann jüngst im „Tagesspiegel“ und vom „Verfall der Autorität des Rechts“. Auch der nordrhein-westfälische SPD-Fraktionschef Thomas Kutschaty forderte vergangene Woche ein Corona-Gesetz mit Blick auf die „massiven Eingriffe in Grundrechte“ durch die verschärfte Coronaschutz-Verordnung, die seit diesem Montag gilt.

Welche Folgen hat also die Entscheidung aus Dortmund? Zunächst bleibt abzuwarten, ob das Urteil rechtskräftig wird. Da die zuständige Staatsanwaltschaft bereits Beschwerde eingelegt hat, liegt der Fall nun beim Oberlandesgericht (OLG) Hamm. In Dortmund wiederum steht das Telefon seit Montag nicht still. Aus der Pressestelle des Amtsgerichts ist von „ordentlich Druck auf dem Kessel“ zu hören. Die Nachfragen zum ungewöhnlichen Urteil stapeln sich. Die „sehr ausführliche“ Begründung des Richters soll zeitnah veröffentlicht werden – voraussichtlich Anfang kommender Woche, heißt es.

Der Nürnberger Rechtsexperte Christoph Degenhart pflichtet dem Tenor des Urteils grundsätzlich bei: „Der rechtssichere Weg wäre auch schon im Frühjahr gewesen, die Kontaktverbote in ein Gesetz zu schreiben“, so der Professor für Staats- und Verwaltungsrecht an der Universität Leipzig. „Sollte das OLG das Urteil des Amtsgerichts bestätigen, hätte das zur Folge, dass die Regierung sich nun Gedanken machen muss, die Coronamaßnahmen endlich durch Gesetze zu regeln – in allen nötigen Details.“

Für den Fall der drei Männer aus dem Frühjahr allerdings könnte das OLG Hamm entgegenhalten, dass die zeitliche Not im Frühjahr die Verordnung rechtfertigt – und so die Entscheidung aus Dortmund kippen. Beim ersten Lockdown Ende März musste rasch gehandelt werden, und genau diese schnelle Reaktionsfähigkeit will sich die Landesregierung bislang vorbehalten. Eine Beteiligung der Parlamente würde zwar mehr Rechtssicherheit bedeuten, allerdings würde es Zeit kosten, Gesetze müssten eingebracht, beraten und gemeinsam beschlossen werden. Es brächte mehr Behäbigkeit in Zeiten einer Pandemie, deren Verlauf unvorhersehbar dynamisch sein kann.

Das Dortmunder Urteil könnte dennoch Signalwirkung entfalten, sollte es denn bestätigt werden. In jedem Fall würde es noch mehr Menschen ermuntern, rechtlich gegen die aktuellen Beschränkungen und Verbote vorzugehen. Bereits jetzt liegen dem zuständigen Oberverwaltungsgericht (OVG) in Münster zwei Dutzend Klagen gegen die Coronaschutz-Verordnung vor, die mit dem Teil-Lockdown am Montag in Kraft getreten ist.

Die Antragssteller wenden sich laut OVG unter anderem gegen die Verbote für Tennis, Bordelle, Fitnessstudios, Gastronomie, Tätowierstudios, Tanzschulen, Spielhallen und Kosmetikstudios. Es gehe auch um die allgemeinen Kontaktbeschränkungen, die aus Sicht der Beschwerdeführer gekippt werden sollten. Verwaltungsrechtler Degenhart sieht die Erfolgschancen nicht schlecht, vor allem bei Beschwerden, die sich gegen Betriebsschließungen richten. Anders sei das etwa bei Beschwerden gegen die allgemeine Maskenpflicht – hier handelt es sich kaum um einen intensiven Grundrechtseingriff, sie ist zumutbar.

Das sieht auch NRW-Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann (CDU) so. Bei einer Pressekonferenz am Montag verteidigte er unter anderem die strenge Maskenpflicht, die Düsseldorf seit Dienstag für fast das gesamte Stadtgebiet eingeführt hat. Das Urteil aus Dortmund gegen die Kontaktverbote hat nach Ansicht von Laumann keinen grundsätzlichen Einfluss auf die Coronaschutz-Verordnungen des Landes. „Einzelfälle bestätigen die Regel“, so der Minister. Es sei gut, dass es Gerichte gebe, „die überprüfen, was wir machen“. Bis jetzt hätten die Verordnungen aus seinem Haus aber „vielen Prozessen standgehalten“. Dennoch verstehe er die Debatte darüber, ob Parlamente nicht mehr mitgestalten sollten. „Ich habe nichts dagegen“, sagte Laumann.

