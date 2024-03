In Dortmund Versuchtes Tötungsdelikt in Grünanlage

Ein 48 Jahre alter Mann ist bei einer Gewalttat in Dortmund lebensgefährlich verletzt worden, als er auf einer Parkbank gesessen hat. Zwei Männer und eine Frau attackierten ihn ersten Ermittlungen zufolge mit stumpfer Gewalt und Tritten, wie die Polizei mitteilte. Nach dem Angriff am Mittwochmorgen seien die Täter in unbekannte Richtung geflüchtet. Die Polizei Dortmund sucht nun Zeugen. Die Ermittler stuften die Tat als versuchtes Tötungsdelikt ein.