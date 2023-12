Menschen des Jahres 2023 Der Mann, der Lützerath räumen ließ

Seit der Räumung des im Januar 2023 von Klimaaktivisten besetzten Örtchens am Braunkohletagebau Garzweiler ist Dirk Weinspach ein bekannter Mann. Viele Menschen in Deutschland verbinden sein Gesicht mit der Räumung – insbesondere aber hier in Nordrhein-Westfalen. Eine Aufmerksamkeit, die der 64-Jährige nicht wollte, die er aber akzeptierte. Er duckte sich nicht weg, sondern stellte sich, als es unangenehm und unschön wurde. Während des laufenden Einsatzes besuchte er den Weiler. Er schaute sich den Tunnel Eingang an, im dem zwei „Aktivisten“ ausharrten; er machte sich persönlich während des „Sturms auf Lützerath“ ein Bild von der Lage, als Tausende „Aktivisten“ versuchten ins von der Polizei besetzte Dorf zu gelangen und es zu teils heftigen Angriffen auf die Einsatzkräfte kam.