Kommentar zur Endlager-Suche : Die Verantwortung für das strahlende Erbe

Düsseldorf Egal, ob man für oder gegen Atomkraft war: Jetzt ist es im Interesse aller, einen sicheren Standort für den Atommüll zu finden und zu akzeptieren. Das gilt für NRW wie für Bayern. Einmal mehr zeigt sich, was passiert, wenn man Politik auf Kosten künftiger Generationen macht.

Es ist gut, dass Bund und Länder sich auf einen transparenten, wissenschaftsbasierten Prozess zur Standortsuche verständigt haben. Nicht gut ist es, dass es bereits zu Verzögerungen kommt. Der Müll ist da. Und kaum ein Land kann sagen: Wir sind raus. NRW kommt infrage und Bayern auch. Dass die Regierung Söder schon per Koalitionsvertrag festgehalten hat, dass Bayern als Standort ungeeignet ist, ist politisch dreist, ändert aber nichts an geologischen Wahrheiten. Der Steinkohle-Bergbau bewahrt zwar das Ruhrgebiet, aber andere Gebiete in NRW sind denkbar.