850 Schützen im Düsseldorfer Landtag : Die Schützenvereine brauchen Unterstützung

Düsseldorf Mit einem Parlamentarischen Abend würdigte der Landtag das Schützenbrauchtum in Nordrhein-Westfalen. Denn viele Vereine kümmern sich um mehr als das alljährliche Schützenfest. Die aktuellen Krisen stellen sie jetzt vor existenzielle Probleme.

Im Gleichschritt marschierten die Schützen vom Apollo-Theater hinauf zum Landtag. Und es klimperte auf dem Weg vor lauter Orden und Königsketten nur so. Musiker, Königspaare und Schützen aus ganz Nordrhein-Westfalen waren der Einladung des Landtags und der Schützenverbände des Landes zum sechsten Parlamentarischen Abend gefolgt. Insgesamt 850 Schützen begrüßte Landtagspräsident André Kuper am Dienstagabend in Düsseldorf.