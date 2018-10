Ratingen : Die neuen Mülleimer sorgen für Aufsehen

So sieht der neue Hightech-Mülleimer an der Bechemer Straße aus. Foto: RP/norbert kleeberg

Ratingen Mit Solarenergie betriebene Hightech-Geräte stehen jetzt an mehreren Standorten, so auf der Bechemer Straße.

Mit Blick auf unschöne Entwicklungen an den neu aufgestellten Bänken, um die besonders Senioren so lange gekämpft haben, fordern Klaus Weber und Wolfgang Diedrich (beide CDU) von der Stadt eine Nachbesserung. Auf der Bahnhofstraße beispielsweise hätten Anwohner bereits Dosen weggeräumt, die neben der neuen Bank gelegen hätten.

Hintergrund: Die Stadt Ratingen setze seit 2014 im Rahmen des Städtebauförderprogramms „Stadtumbau West“ sukzessive Stadterneuerungsmaßnahmen um, die dem Leitbild des Integrierten Handlungskonzeptes Ratingen-Zentrum „Generationen gerechte Stadt“ entsprechen, so Diedrich. Für zahlreiche Projekte erhält dafür die Stadt Investitionszuschüsse. Zum Thema „Steigerung der Aufenthaltsqualitäten für Jung und Alt“ in der Innenstadt gehörte das Aufstellen von 20 Sitzbänken an ausgewählten Standorten im Altstadtbereich und auf wichtigen Verbindungsachsen.