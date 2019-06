50 Jahre Gemeinde Kerken : Goldhochzeit nach Zwangsheirat

KERKEN Vor 50 Jahren wurde die Gemeinde Kerken gegründet – gegen den Willen den Bürger. Wie steht es heute um den Gemeinschaftsgeist?

Tobias Jochheim (tojo) verantwortet die Digitale Sonntagszeitung der Rheinischen Post. Wenn er selbst zum Schreiben kommt, dann am liebsten über Verrückte im besten Sinne.

Resignation zeichnet die Gesichter, als am 9. Januar 1968 allen Anwesenden dämmert, dass der Schicksalsschlag nicht abzuwenden sein wird. Dabei geht es weder um eine Seuche noch um eine Naturkatastrophe. Was im Raum steht, hält mancher Aldekerker allerdings zunächst für noch schlimmer: Das damalige Amt Aldekerk wird auf Weisung des Landes NRW nicht nur aufgelöst, sondern soll auch ausgerechnet mit dem ungeliebten Nachbar-Amt Nieukerk eine Partnerschaft eingehen. Alle Protest-Versuche scheitern: Am 17. Mai 1968 verkündet der Oberkreisdirektor die Geburt der Gemeinde Kerken zum Stichtag 1. Juli 1969.