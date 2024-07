Unsichere Zukunft des Deutschland-Tickets Diese NRW-Konzerne bieten das Jobticket - und diese nicht

In Nordrhein-Westfalen ist das Deutschland-Ticket ein Erfolg: 2,9 Millionen Bürger besitzen es, davon haben 300.000 ein Jobticket, das zusätzlich vom Arbeitgeber bezuschusst wird. Doch die Zukunft hängt am seidenen Faden. Am Montag beraten die Verkehrsminister, wie es weitergeht. „Von den Verkehrsministern in Land und Bund erwarten wir, dass sie eine dauerhafte und auskömmliche Finanzierung auf den Weg bringen“, sagt Anja Weber, Vorsitzende des Deutschen Gewerkschaftsbund (DGB) in NRW. „Die Mobilitätswende schaffen wir nur, wenn wir gleichermaßen in kostengünstige Tickets, Infrastruktur und Personal investieren. Es wäre fatal, diese drei Bereiche gegeneinander auszuspielen.“ Man müsse an die Schuldenbremse ran.