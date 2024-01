Demonstration in Düsseldorf Eine beeindruckende Verteidigung der Demokratie

Düsseldorfs Oberbürgermeister Stephan Keller hat in seiner klugen Rede den richtigen Bogen gespannt. An dem Tag, an dem Deutschland der Opfer des Nationalsozialismus gedenkt und an die Befreiung des Konzentrationslagers Auschwitz erinnert, müssen wir uns fragen: Was hätte alles verhindert werden können, wenn damals mehr Bürger aufgestanden wären gegen Rechtsextremismus - und was folgt daraus für heute? Auch Mona Neubaur, die stellvertretende Ministerpräsidentin, fand richtige Worte jenseits der Parteipolitik.