Tourismus in NRW Immer mehr türkische Camper im Münsterland?

Dass das Münsterland so beliebt ist, liege nicht an nur einer einzelnen Sache, sagt Michael Kösters, Bereichsleiter Tourismus beim Münsterland e. V., auf Nachfrage. So habe man dort schon 2019 mit mehreren Maßnahmen begonnen, unter anderem unter dem Titel „Schlösser und Burgenregion Münsterland“. Auch habe man sich von traditionellen Marketingmaßnahmen weitestgehend verabschiedet und setze voll auf digitale Werbung, etwa in den sozialen Medien. „Damit können wir zielgruppengerichtet arbeiten und Reichweite sowie Erfolg in Zahlen messen“, sagt Kösters. Wie in ganz NRW ist auch im Münsterland die Zahl der Camper und Ferienwohnungsnutzer überdurchschnittlich stark gestiegen. In diesem Jahr kommen der Region zudem die Feierlichkeiten zu 375 Jahre Westfälischer Frieden zugute.