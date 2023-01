Der große Anbietervergleich für NRW Strom und Gas – welche Grundversorger teurer wurden

Wer in Emmerich oder Düsseldorf den Grundversorger nutzt, hat es gut: Bei Strom und Gas sind die dortigen Stadtwerke unter den Top Fünf der günstigsten Anbieter in der Gesamtrechnung. In Emmerich kosten 15.000 kWh Gas 1262 Euro, der Strom schlägt bei 3000 kWh mit 1039 Euro zu Buche. In Düsseldorf zahlen Kunden dafür 1512 respektive 1078 Euro.