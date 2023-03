Ostern in NRW Jeder Zweite greift zu Freiland- oder Bio-Eiern

In den vergangenen Jahren hat sich für Hühner in Deutschland einiges verbessert. Während 2008 noch die meisten Hennen in Batterie-Käfigen gehalten wurden, nahm diese Haltungsform in den darauffolgenden Jahren rapide ab. Grund ist ein Verbot für die klassische Käfighaltung, das 2010 in Kraft trat. In der ursprünglichen Form war pro Tier gerade einmal ein Platz von 20 mal 27,5 cm vorgesehen – das ist kleiner als ein DIN-A4-Blatt. Zwar gibt es momentan noch die Käfighaltung in Kleingruppen, die ein wenig mehr Platz bietet, doch auch diese soll bis 2025 europaweit verboten werden.