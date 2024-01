Mehrlingsgeburten in NRW Wo die meisten Zwillinge geboren werden

Für eine statistisch signifikante Aussage über einen regionalen Trend zu Mehrlingsgeburten ist der Betrachtungszeitraum von vier Jahren natürlich zu kurz. Festgehalten werden kann aber, dass in vier Jahren in den Grundschulen in Borken, Recklinghausen, Bottrop und im Bergischen überdurchschnittlich viele Zwillinge sitzen werden und das in allen vier Jahrgängen.