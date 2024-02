Kapellen, Kutschen und Kamelle Der Kölner Karneval in Zahlen – das steckte im Rosenmontagszug 2024

Der Kölner Rosenmontagsumzug ist ein Karnevalsereignis der Superlative. Mit 1,5 Millionen Besuchern im Jahr 2023 war er der größte in Deutschland, noch vor den Umzügen in Düsseldorf (1 Million) und Mainz (500.000). Am 12. Februar 2024 hieß es wieder „Kölle alaaf“. Wir haben uns angeschaut, was alles im Kölner Rosenmontagsumzug drinsteckt.