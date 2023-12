Airport Düsseldorf Zahl der Verspätungen steigt, aber was kann der Flughafen dafür?

Mit Beginn der Sommerferien am 22. Juni steigt die Zahl der Abflüge mit Verzögerungen von 15 Minuten und mehr schlagartig an. Hatten am 21. Juni noch 30 Prozent der Flüge eine solche Verzögerung, waren es am 26. Juni ganze 60 Prozent. Jetzt sind 15 Minuten für jeden Flugreisenden noch kein Weltuntergang und bis zum Ende der Ferien ging der Wert auch wieder leicht zurück.