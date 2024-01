Auswertung der Gebühren So unterschiedlich sind die Kitabeiträge in NRW

Richtig gelesen. Die Elternbeiträge für Kindesbetreuung gleichen in Nordrhein-Westfalen einem Flickenteppich. Die Höhe der Elternbeiträge für Kitas in NRW kann in den verschiedenen Kommunen unterschiedlich sein, da die Zuständigkeit für die Festlegung der Beitragssätze bei den einzelnen Kommunen liegt. Diese haben die Möglichkeit, ihre eigenen Gebührensatzungen zu erlassen und die Höhe der Beiträge entsprechend ihrer lokalen Bedingungen und finanziellen Situation festzulegen. So zahlen Eltern in Dormagen bis zu einem Einkommen in Höhe von 75.000 Euro überhaupt keine Beiträge für ihre Kinder, im benachbarten Neuss sieht das jedoch ganz anders aus. Da müssen Eltern 168 Euro zahlen, ein paar Orte weiter in Korschenbroich zwischen 408 und 510 Euro.