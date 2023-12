Sommer/Herbst 2023 am Airport Düsseldorf Zahl der Verspätungen steigt, aber was kann der Flughafen dafür?

Düsseldorf · Pünktlich mit dem Start der Sommerferien stieg die Zahl der verspäteten Flüge in diesem Jahr. So weit nichts Ungewöhnliches am Düsseldorfer Flughafen. Doch mit dem Ende der Ferien wurde es nicht wieder besser. Woran das liegt.

05.12.2023 , 15:41 Uhr

