Tourismus in NRW Immer mehr türkische Camper im Münsterland?

Bringt man die richtigen Zahlen zusammen, ergeben sich manchmal eigenartige, aber in erster Linie nur vermeintliche Zusammenhänge. So ist die Zahl der Übernachtungen bei Menschen aus der Türkei in NRW um fast 50 Prozent gestiegen. Das Münsterland konnte rund 17 Prozent mehr Übernachtungen zwischen Januar und August 2023 verbuchen, im Vergleich zu 2019. Und Campingplätze waren in dem Zeitraum sogar um 23 Prozent beliebter. Und doch hat jede Zahl ihre eigene Erklärung.