Baustellen im Rheinland Was auf Autofahrer in den nächsten Jahren zukommt

Es vergeht kein Tag, an dem nicht an einem der 2200 Autobahnkilometer gebaut oder saniert wird. Besonders heftig trifft es die Gegend rund um Hilden und Leverkusen. Rheinbrücken, Autobahnkreuze und Anschlussstellen – an allen Ecken wird in den nächsten Jahren neu, aus- und umgebaut. Doch auch die Verkehrswege rund um Duisburg stehen im Fokus. Folgend ein Überblick über bereits aktive und künftige Bauprojekte sowie deren Stand und welche Hürden es noch gibt.