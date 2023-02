Wirtschaftsstandort NRW Das sind die 10 größten Arbeitgeber mit Sitz in NRW

Nordrhein-Westfalen ist ein wichtiger Wirtschaftsstandort und spielt auch international eine bedeutende Rolle. So liegt laut dem NRW-Wirtschaftsministerium das Bundesland gemessen an der Wirtschaftsleistung vor Staaten wie Saudi-Arabien, der Türkei und anderen europäischen Ländern wie der Schweiz, Polen, Schweden und Belgien. Ein Überblick über die zehn größten Unternehmen in NRW im Bezug auf die Mitarbeiterzahl.

Platz 10 – Ceconomy AG, 52.000 Mitarbeiter*

Firmensitz: Düsseldorf

Branche: Elektrowaren

Zum Elektronikhändler Ceconomy AG gehören MediaMarkt & Saturn und die Deutsche Technikberatung.

* alle Zahlen beziehen sich auf die Anzahl der Mitarbeiter weltweit

Quelle: Wirtschaftsportal „Die deutsche Wirtschaft“, die-deutsche-wirtschaft.de