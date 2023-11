Schwierigkeiten beim Ausbau Das Ladenetz in NRW muss schneller wachsen

Es ist richtig, dass NRW-Wirtschaftsministerin Mona Neubaur (Grüne) darauf hinweist, dass 80 Prozent der Ladevorgänge zu Hause und in der Firma stattfinden - der Ausbau in den Unternehmen ist also auch wichtig. Und es ist gut, wenn sie die öffentlich zugänglichen Ladestationen auch massiv ausbauen will.