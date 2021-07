Türkiche Fluggesellschaft : Das ist die Airline Pegasus

Düsseldorf Durch die Pannen am Düsseldorfer Flughafen hat die türkische Fluggesellschaft negative Schlagzeilen bekommen. Der Billigflieger hat in den vergangenen Jahren vom Boom bei Türkei-Reisen profitiert.

In Deutschland ist das Unternehmen unter anderem in Düsseldorf, Köln, Hamburg, Hannover, Berlin und Leipzig vertreten. „Pegasus hat in den vergangenen Jahren natürlich stark vom Türkei-Boom bei Urlaubsreisen profitiert“, sagt der Hamburger Luftfahrtexperte Heinrich Großbongardt. Was die Panne am Düsseldorfer Flughafen am vergangenen Wochenende angeht, sagt er: „Natürlich muss man als Fluggesellschaft mit seinem Dienstleister klare Vereinbarungen darüber haben, wie viel Personal da am Start ist.“ Andererseits versuchten Fluggesellschaften mitunter, bei den Partnern die Preise so weit wie möglich zu drücken. „Das ist für die Dienstleister schon ein Geschäft mit hohem Wettbewerbsdruck und niedrigen Margen“, so Großbongardt. Da könne es durchaus sein, dass ein Unternehmen versuche, so wenig Personal wie möglich vorzuhalten.